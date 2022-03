Op Wereld Obesitas Dag staan we stil bij de zwaarlijvigheidsepidemie. Naar schatting hebben wereldwijd zo'n 800 miljoen mensen obesitas. En dat cijfer blijft nog altijd stijgen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk heeft een obesitascentrum waar patiënten intensief begeleid worden om het probleem aan te pakken. Volgens abdominaal chirurg Wim Bouckaert moeten we meer inzetten op de preventie.