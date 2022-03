Achel-doelman Ian Wouters is al vijf wedstrijden op een rij ongeslagen: “Dat is niet enkel mijn verdienste.” — © Dick Demey

Achel VV is aan een sterk seizoen bezig. In die mate dat we dit weekend van een topper tussen de nummers twee (Achel) en vier (Torpedo) kunnen spreken. Maar sinds dit jaar is een licentie nodig om te promoveren en de eindronde te spelen en die heeft AVV niet aangevraagd. “Promoveren is het mooiste dat er bestaat. Maar ik respecteer de beslissing van de club”, zegt Ian Wouters, de doelman van Achel.