Disney lanceert goedkopere Disney+-versie met reclame

Tegen eind dit jaar lanceert streamingsdienst Disney+ een goedkopere versie waarbij reclameboodschappen worden geïntegreerd. De Amerikaanse entertainmentgigant ziet het nieuwe aanbod als een noodzakelijke stap in zijn ontwikkeling.

Sinds de lancering van Disney+ in november 2019 koos Disney voor een versie zonder advertenties, een keuze die vooral grote concurrent Netflix zeer blij maakte. Via het Hulu-platform werden wel al twee formules aangeboden, eentje mét en eentje zonder reclame, en de derde streamingdienst van de groep, ESPN+, bracht ook reclamespots.

“Disney+ beschikbaar maken voor een breder publiek tegen een lagere prijs komt iedereen - consumenten, adverteerders en makers - ten goede”, zegt Kareem Daniel, voorzitter van Disney Media and Entertainment Distribution, in een verklaring.

De dienst wordt vanaf eind 2022 in de Verenigde Staten aangeboden, pas volgend jaar in de rest van de wereld. Het is nog niet bekend hoeveel een abonnement zal kosten.

De Disney-groep had eerder een objectief van 230 tot 260 miljoen abonnees tegen 2024 vooropgesteld. De nieuwe dienst zou een noodzakelijke stap zijn om dat doel te bereiken. Netflix lijkt nu de enige streamingdienst te zijn die een model verdedigt dat reclame volledig uitsluit.