“Trotse Oekraïense” Mila Kunis en haar man Ashton Kutcher gaan 3 miljoen dollar doneren aan vluchtelingen uit haar thuisland

Het koppel lanceerde donderdag een GoFundMe-campagne met als doel 30 miljoen dollar in te zamelen. Kunis is zelf in het Oekraïense Charnivsti geboren, dat toen nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Op zevenjarige leeftijd verhuisde de That 70’s Show-actrice samen met haar familie naar de Verenigde Staten.

“Vandaag ben ik een trotse Oekraïner”, zei ze in een verklaring die gedeeld werd op de website GoFundMe. “Oekraïeners zijn trotse dappere mensen die onze hulp verdienen in tijden van nood. Onze familie start dit fonds om onmiddellijke steun te bieden. Wij zullen zelf ook 3 miljoen dollar storten”, klinkt het.

Op Instagram deelde het koppel donderdag ook een video waarin ze uitleg geven over waarom ze geld willen doneren. “We moeten hen onderdak bieden en materiaal. Daarom proberen we 30 miljoen dollar bij elkaar te krijgen. We verzekeren jullie ervan dat wie het nodig heeft, de steun zal krijgen”, klinkt het.