De vijfjarige Yevgeni is ook naar Polen vertrokken. Ook hij komt uit Charkiv. Liefst zeven dagen heeft hij met zijn moeder in de schuilkelder gezeten. — © Gert Jochems

oorlog in oekraïne kinderziekenhuizen

De laatste dagen arriveren in Lviv terminaal zieke kinderen uit de belegerde gebieden. Ze moeten zo snel mogelijk in het buitenland raken. Dokter Roman Kizyna slaapt al drie nachten niet. ‘Nu lukt het nog net, straks zullen we moeten triëren wie mag vertrekken en wie niet."