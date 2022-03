Bel20 zakt voor het eerst in een jaar onder 3.800 punten

De Europese beurzen hebben vrijdag een donkerrode dag beleefd. De financiële markten maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan.

In Brussel hield de sterindex Bel20 het verlies nog relatief beperkt: -2,95 procent tot 3.760,43 punten. Het is de eerste keer sinds 5 maart 2020 dat de Bel20 onder de 3.800 punten eindigt.

Elders in Europa liepen de verliezen hoger op, met -4,41 procent in Frankfurt, -4,8 procent in Amsterdam, -4,97 in Parijs en zelfs -6,24 procent in Milaan.