Reacties op beslissingen Overlegcomité: “Historisch moment”

Met code geel verdwijnen vanaf maandag zowat bijna alle coronamaatregelen. “Dit is letterlijk en figuurlijk een verademing, voor de ondernemers, hun werknemers en hun klanten”, zo reageert ondernemersorganisatie Unizo. Ze spreekt zelfs van “een historisch moment”, na twee jaar met beperkende maatregelen.

LEES OOK. OVERZICHT. Code geel gaat maandag in: dit verandert er allemaal

Tegelijkertijd wijst Unizo erop dat het coronavirus dan wel hopelijk achter de rug is, maar dat de economische gevolgen voor kmo’s nog niet van de baan zijn. “Met de oorlog in Oekraïne, de stijgende grondstof- en energieprijzen en de hoge loonkosten staan we voor nieuwe uitdagingen”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche in een persbericht.

De ondernemersorganisatie pleit ervoor om het verouderde systeem van economische werkloosheid grondig te hervormen. Ondertussen moet de soepele procedure van tijdelijke werkloosheid die uitgewerkt werd voor de coronacrisis, nog minstens een kwartaal verlengd worden, klinkt het. Daarmee zit Unizo op dezelfde lijn als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Voka. Unizo pleit ook voor een beperkte verlenging van het crisis-overbruggingsrecht specifiek voor quarantaine en isolatie.

“Ga verantwoordelijk om met de herwonnen vrijheid”, vraagt VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hoopt dat de overgang naar code geel “het begin is van een toekomst waar corona een steeds kleinere rol zal in spelen”.

Het roept iedereen op om verantwoordelijk om te gaan met de herwonnen vrijheid, om een jojo-effect te vermijden en zodat “de bedrijven en hun medewerkers zich volop kunnen concentreren op de benarde situatie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne”.

LEES OOK. Virologen over beslissingen Overlegcomité: “Pas binnen één tot twee jaar duidelijk of pandemie voorbij is”

Voka blij met “terugkeer naar normaliteit”

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka vindt het niet meer dan logisch dat er vanaf maandag wordt overgeschakeld op code geel. Voor de werkvloer betekent dit dat de mondmaskerplicht wegvalt, nadat eerder al de telewerkverplichting was afgeschaft. “Ook op de werkvloer keren we terug naar de normaliteit”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, in een persbericht.

De organisatie roept de werkgevers wel op om de aanbevelingen nog te volgen, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat op het werk de nodige afstand kan worden bewaard tussen de werknemers. “We mogen het virus geen kans geven om zich opnieuw te verspreiden”, aldus Maertens. “Dat zou pas een nieuwe catastrofe zijn.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Net als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) enkele dagen geleden pleit Voka ervoor om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid eind maart nog niet af te schaffen. Voka verwijst daarvoor naar de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. “Laat ons dit systeem dat gekend is en gewaardeerd wordt door onze bedrijven, nog minstens een kwartaal voortzetten. Er is nu nood aan zekerheid in deze moeilijke omstandigheden”, zegt Maertens.

Mode Unie zeer tevreden over afschaffen mondmaskerplicht

Mode Unie, de federatie van de zelfstandige modekleinhandel, reageert vrijdag erg tevreden op het afschaffen van de mondmaskerplicht in de winkels. Zij waren al lang vragende partij en hekelden na het vorige Overlegcomité nog de ongelijke behandeling met de horeca.

“Het mondmasker was nog de laatste belemmering om voluit te gaan shoppen. We verwachten dat de afschaffing een positief effect zal hebben, het mooie weer nodigt ook uit om de lentecollectie te ontdekken”, verklaarde Isolde Delanghe van Mode Unie, vrijdag na afloop van het Overlegcomité.

“We hopen dat dit het seizoen zal goedmaken”, klonk het nog. De modehandelaars hadden naar eigen zeggen erg te lijden onder de coronacrisis, met vier opeenvolgende slechte seizoenen.