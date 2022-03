‘Big brother’-bewoners weten níét dat er een oorlog aan de gang is

Kranten en journaals bulken uit van de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne, maar nog niet iedereen is op de hoogte van het conflict. In het ‘Big brother’-huis blijven de zeven resterende bewoners (voorlopig) in het ongewisse.

Geen informatie van buitenaf, dat is de gulden regel in Big brother. Ook wanneer het bommen regent in Oekraïne. De productie van het realityprogramma bevestigt dat de deelnemers nog niet zijn ingelicht over het escalerende conflict.

“Onze bewoners in het Big brother-huis zijn op dit moment niet op de hoogte van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne”, zeggen de makers. “We houden het nieuws nauwlettend in de gaten. Zodra het noodzakelijk is om hen te informeren, zullen we dat zeker doen.”

Bij aanvang van het televisiespel maakte de productie duidelijk aan de bewoners en hun omgeving dat er ook deze keer geen communicatie met de buitenwereld mogelijk is. “We maken enkel een uitzondering bij familiale noodgevallen.” Dat gebeurde dit jaar al drie keer, telkens na een sterfgeval in de families van de spelers.

Zo vernam de Nederlandse Kitty vlak voor haar exit het overlijden van haar vader, en kreeg haar landgenote Vera te horen dat haar opa was gestorven. De Vlaamse Hanne werd ingelicht over de dood van de moeder van een vriendin, maar deelde dat nieuws niet met haar medebewoners.

Niet de oorlog, wel corona

Dat geen enkele bewoner een directe link heeft met Oekraïne of Rusland, speelt wellicht mee in de beslissing. In buitenlandse versies van Big brother werd in het verleden wel al ingegrepen. Zo praatte de productie van de Duitse versie haar bewoners twee jaar geleden bij over de uitbraak van het coronavirus.

Dat gebeurde live op televisie, en in overleg met de families. “De situatie is zo ernstig dat we niet anders kunnen”, klonk het toen. Het zorgde voor de nodige onrust in het huis. Het lijkt erop dat de makers van de Vlaamse versie dat nu willen vermijden.

