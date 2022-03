Ruben Bemelmans bereikt dubbelfinale in Turijn

Ruben Bemelmans heeft zich vrijdag, aan de zijde van de Duitser Daniel Masur, gekwalificeerd voor de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi in Turijn (hardcourt/45.730 euro).

Bemelmans en Masur haalden het in hun halve eindstrijd na 55 minuten spelen in twee sets (6-3 en 6-2) van de Tsjech Roman Jebavy en de Italiaan Andrea Vavasoori, samen het tweede reekshoofd. Zaterdag spelen Bemelmans en Masur de finale tegen de Nederlanders Sander Arends en David Bel, die als derde geplaatst zijn.

In het enkelspel ging Ruben Bemelmans (ATP 278) er eerder deze week in Turijn in de eerste ronde uit.

De 34-jarige Limburger kan zaterdag een twaalfde dubbeltitel op Challengerniveau veroveren. Het zou zijn vijfde aan de zijde van Masur zijn. Begin dit jaar won het duo ook al het toernooi in het Australische Bendigo.