Handmade in Belgium-label voor Loonse keramiekmeester Peter Michel

Peter Michel is gul met zijn kennis aangaande keramiek. Hij staat op en gaat slapen met keramiek en dat weerspiegelt zich in zijn creaties. Bovendien is Peter leraar in hart en nieren. In zijn atelier in Borgloon ontvangt hij cursisten voor workshops en deelt hij zijn uitgebreide kennis via privélessen. De keramiekmicrobe kreeg hij heel toevallig te pakken via zijn buurvrouw. “Mijn buurvrouw kwam vragen om in haar woning een atelier te maken om potten te draaien. Een gamechanger, want op het einde van de werken raakte ik gefascineerd door de lessen. Zo kwam ik op een gegeven moment zelf achter de draaischijf. Ondertussen, twee jaar later, is het een passie geworden waar ik veel plezier en rust aan beleef”, vertelt Peter. Dat hij voortaan ook het officiële UNIZO Handmade in Belgium-label mag dragen, maakt keramist Peter Michel extra trots. UNIZO Limburg is op haar beurt dan weer trots dat Limburg zoveel mooie ambachtelijke ondernemers telt. “Het is fantastisch om te zien hoeveel passie Peter aan de dag legt voor zijn eigen keramieken creaties en met hoeveel verve hij die passie ook doorgeeft aan jong en oud. We bekronen hem dan ook met heel veel plezier met het Handmade in Belgium-label”, vertelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Met dat label zet UNIZO ondernemers in de schijnwerpers die op kleine schaal eerlijke, authentieke producten maken.”