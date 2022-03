Natuurhelpcentrum roept op om honden- en kattenvoeding in blik te doneren voor Poolse en Oekraïense zoo

Het Natuurhulpcentrum kreeg de vraag vanuit Polen om dierenvoeding mee te brengen als ze de twee leeuwen komen ophalen. “In Polen en Oekraïene is er grote nood aan dierenvoeding. Wie honden- en kattenvoeding in blik wil doneren mag dit weekend bij ons afleveren”, zegt Sil Janssen.

Maandagmorgen vertrekt een team van het Natuurhulpcentrum naar Poznan in Polen om twee Oekraïense leeuwen op te halen. “Dierenvoeding is door de oorlogssituatie erg schaars in Polen en Oekraïne. Het Natuurhulpcentrum wil daarom dierenvoeding meenemen naar Polen. Zo benutten we dit transport optimaal. De gedoneerde honden- en kattenvoeding in blik kan heel het weekend binnen gebracht worden en gaat maandag mee op transport naar Polen”, besluit Sil Janssen (RDr)