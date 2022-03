OVERZICHT. Code geel gaat maandag in: dit verandert er allemaal

“Na twee jaar pandemie wil ik allereerst natuurlijk het zorgpersoneel bedanken, we zijn jullie bijzonder veel dank verschuldigd en zullen jullie inzet niet vergeten”, zei De Croo. Ook loofde de premier de inzet van de logistieke sector, met name de supermarkten en pakketdiensten, en de leerkrachten. “Onze scholen zijn vaker open geweest dan in andere landen in Europa en daar mogen we trots op zijn.” De Croo prijst de farmaceutische industrie in België vanwege de “leidende rol in de ontwikkeling van de vaccins”. Ook voor Sciensano en zijn eigen ministers had De Croo een bedankje klaar.

LEES OOK. Volksgezondheid zet licht op groen voor boosterdosis bij alle 12- tot 17-jarigen

Dit zijn de veranderingen omtrent de coronamaatregelen:

Code geel

Op maandag 7 maart wijst de coronabarometer code geel aan. Dat betekent dat maandag het overgrote deel van de beperkingen verdwijnen.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht verdwijnt, “maar op plaatsen waar geen veilige afstand gehouden kan worden, is het nog aangeraden.” Ook op school zal je geen mondmasker meer moeten dragen. Enkel op het openbaar vervoer en in de zorgsector blijft het mondmasker een vereiste. Een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor medisch kwetsbare groepen bij indooractiviteiten.

PLF

Vanaf 11 maart veranderen de regels rond reizen: het PLF moet enkel nog ingevuld worden wanneer je uit een derde land komt. Voor landen binnen de Europese Unie en landen die op de Europese ‘witte lijst’ staan, zal je dus geen Passagier Lokalisatie Formulier meer moeten invullen.

Bezoekers, Horeca en CST

Ook zowat alle andere coronamaatregelen en -beperkingen qua bezoekersaantallen vallen weg. Er is bijgevolg geen maximumcapaciteit meer voor activiteiten. Het CST zal ook niet meer getoond moeten worden als je naar horecazaken of evenementen gaat. Het mondmasker is eveneens geen verplichting meer in de horeca, zowel klanten als personeel mogen hun mondmasker dus achterwege laten. Alleen de CO2-meters blijven verplicht, net als de ventilatienormen.

Jeugdkampen

Er is geen beperking meer op het aantal overnachtingen bij jeugdkampen.

Noodsituatie

Eveneens vanaf 11 maart zitten we niet meer in een epidemische noodsituatie, die situatie was bijna twee jaar van kracht door corona.