Politie LRH volgt auto met geseinde persoon van Lummen tot Genk

Een agent merkte in een woonwijk in Lummen een verdacht voertuig op. De politieploeg volgde het voertuig tot op de E314 en hield het tegen ter hoogte van de afrit 32 in Genk-Oost richting Maaseik. Van de drie inzittenden stond er één geseind voor een bevel tot gevangenneming. De persoon werd naar de gevangenis van Hasselt gebracht. Een andere persoon verbleef illegaal in ons land en kreeg het bevel het grondgebied te verlaten. siol