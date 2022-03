Russische invasie toont de noodzaak van een kern- én gasuitstap

Laat de oorlog in Oekraïne het moment zijn om te kiezen voor zowel een kern- als een gasuitstap. Zo breken we de macht van Poetin, we verlagen de factuur én we boeken klimaatwinst. Win, win, win.

Greenpeace veroordeelt de oorlog in Oekraïne en roept op tot een staakt-het-vuren en verdere onderhandelingen. We zijn bijzonder verontrust over de Russische dreiging met kernwapens en de kwetsbaarheid van de Oekraïense nucleaire installaties in dit gewapend conflict. Maar de oorlog werpt ook een schaduw op het energiedebat in ons land. Door de Russische invasie moeten we onze energietoekomst herbekijken – lees: de kernuitstap uitstellen –, klinkt het nu. Dat het debat opnieuw openligt, is een goede zaak, want het huidige beleid laat veel gezinnen in de kou staan. De ambitie inzake renovatie en duurzame verwarming is ondermaats en we moeten meer en sneller hernieuwbare energie ontwikkelen. We hopen dan ook dat deze situatie onze politici wakker schudt om hier oprecht werk van te maken.

De polarisatie rond nucleair en gas is echter een fout dilemma. Energiezekerheid – en een structureel lagere factuur – kan enkel met efficiëntie en hernieuwbaarheid, en dus een snelle uitstap uit zowel kernenergie als fossiel gas. De kernuitstap nu nog eens uitstellen leidt tot jaren van onzekerheid, net nu stabiliteit nodig is. Ook vroeg Engie in 2018 nog “prijsgaranties” voor zijn investeringen: zakt de stroomprijs onder het gewenste niveau, dan past de belastingbetaler bij. Maar nu de groei van zon en wind versnelt door de Europese Green Deal en door Duitsland dat als reactie op de oorlog voor 100 procent hernieuwbare stroom gaat in 2035, krijgen we ook in België vaker lage en zelfs negatieve prijzen door een tijdelijk teveel aan stroom. Terwijl Engie zeker is van een mooie winstmarge, belandt de rekening zo opnieuw bij de consument en belastingbetaler.

Voor meer zekerheid en betaalbare energie bevestigen we dus best de kernuitstap én maken we werk van een gasuitstap. Hiermee breken we niet alleen de macht van Poetin, we verlagen ook structureel de factuur en boeken klimaatwinst. Gascentrales moeten een weinig gebruikte reservecapaciteit worden. Maar we moeten vooral investeren in onze huizen. Die zijn bij de meest inefficiënte in Europa, met een torenhoge factuur voor verwarming als gevolg. Door betere isolatie, zonnepanelen en warmtepompen te prefinancieren helpen we onze gezinnen van het gas af.

Tot slot moeten we blijven werken aan onze hernieuwbare energie-infrastructuur, door de natuurinclusieve bouw van de windparken op zee te versnellen – goed voor meer stroom dan twee grote kernreactoren – en de Ventilus-verbinding te deblokkeren. Met de nodige politieke wil dringen nieuwe windmolens op zee al vanaf 2026 de gasvraag verder terug. Ook zijn extra kabels naar de ons omringende landen nodig, vooral in de Noordzee. Die zorgen voor veel stabielere stroom én lagere energieprijzen.

Belgische gezinnen en kmo’s sponsorden decennialang de bouw en winsten van dure kerncentrales, en de laatste maanden spijsden de hoge gasfacturen de kas van Rusland en andere gaslanden. Laten we nu de kans grijpen om met lokale hernieuwbare energie en efficiëntie te investeren in onze gezinnen en kmo’s, niet nog eens in kernenergie of fossiel gas.