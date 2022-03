Gender reveal met ballon loopt fout na gênante misser: “Nu zullen we het nooit weten”

Het is al enkele jaren een ietwat controversiële rage om op ludieke wijze het geslacht van je kindje te onthullen aan de wereld. Kobe Ilsen en vriendin Sara Vermassen toonden op Instagram dat ze een jongetje verwachten met zo’n gender reveal, maar hun feestje kende een goede afloop. Dat is echter niet altijd het geval, zoals talloze voorbeelden op sociale media bewijzen. Het koppel uit bovenstaande video zou een pijltje gebruiken om een ballon - gevuld met roze of blauwe confetti - kapot te schieten met een pijltje. Maar daarvoor moet je kunnen mikken, want duidelijk niet het geval was bij deze vader. “Nu zullen we nooit weten of het een jongen of meisje wordt”, klinkt het een tikkeltje sarcastisch.