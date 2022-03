“Sorry”: Indiase interviewer verwart gasten en scheldt Oekraïense journalist de huid vol

Een debat tijdens een talkshow op de Indiase televisie over de oorlog in Oekraïne verzandde in pure Comedy Capers, mocht de context niet zo pijnlijk zijn. Het Indiase nieuwsanker hield een scheldtirade over de hypocriete Amerikaanse houding en het oorlogsverleden van de VS denkende dat hij zich richtte tot een redacteur van een libertaire Amerikaanse denktank … terwijl hij verkeerdelijk een Oekraïense journalist de huid aan het vol schelden de les spelde.

Rahul Shivshankar, een nieuwsanker van het populaire Engelstalige nieuwskanaal Times Now, had duidelijk iets op zijn lever liggen, dat er uit moest tijdens een debat over de oorlog in Oekraïne. Hij had twee gasten uitgenodigd om over de kwestie te debatteren: Daniel McAdams, uitvoerend directeur van het Ron Paul instituut, een libertaire economische organisatie die pleit voor een niet-interventionistisch buitenlands beleid, en anderzijds Bohdan Nahaylo, hoofdredacteur bij de Oekraïense krant Kiev Post.

Nahaylo, die momenteel zijn land aan puin geschoten ziet worden, was nog maar net aan het woord over de schandalige aanval door de Russen, of hij werd onderbroken door het nieuwsanker die hem even de les wilde spellen. Wat Shivshankar niet doorhad was dat de namen van de twee praatgasten op het scherm verwisseld waren. De Oekraïner kreeg op zijn bord dat hij best even een “chill pill” zou innemen en werd vervolgens op een anti-Amerikaanse scheldtirade getrakteerd.

“Morele lesjes”

“Ik wil het niet rustig aan doen, terwijl mijn land wordt aangevallen!”, probeerde Nahaylo nog op te werpen, maar de Indiase interviewer was niet te stoppen. “Mr McAdams, als je zo bezorgd bent over Oekraïne, kom dan van dat hek af en zend troepen naar het land!”, schreeuwde Shivshankar. “Jij hoeft ons geen morele lesjes te leren over de oorlog”, om zijn vermeende Amerikaanse praatgast voor de voeten te werpen dat de Amerikanen zich in het verleden onheus hebben gedragen tegenover de Indiërs, een kolonialistische agenda hebben, en recent het Afghaanse volk hebben laten stikken.

Wat Nahaylo ook probeert om de interviewer aan het verstand te brengen dat er een naamsverwarring is, hij krijgt er geen speld tussen. Tot de ‘echte’ ‘mr McAdams’ zijn geduld verloor. “Ik ben niet aan het woord! De andere gast is aan het praten, ik heb nog geen woord kunnen uitbrengen!”, riep hij naar de interviewer, wiens figuurlijke roepie op dat moment viel. “Ow, sorry, ik had jullie verward”, zo bindt de interviewer in.

Het bizarre twee minuten durende fragment ging zoals te verwachten meteen viraal op de sociale media. Velen schrikken er niet van dat dit zich net voordeed tijdens een debat op de Indiase tv, die vaak verzanden in een echte kakofonie. (joro, tact)