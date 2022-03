Turnhout

Zondag wordt er in de Kampheidelaan aan het huis waar Jairon (14) om het leven kwam een stille wake gehouden. De schoonmoeder van de tante van Jairon hoopt dat zoveel mogelijk mensen kaarsjes zullen plaatsen, want omdat de jongen nog niet lang in Turnhout woonde en er niet naar school ging, bleef het voorlopig leeg. “En dat breekt mijn hart”, zegt ze.