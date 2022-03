Het mooie weer is nog niet meteen voorbij: “De lente is begonnen”

We moeten nog niet meteen afscheid nemen van het goede weer van de afgelopen dagen. Want volgens weerman Frank Deboosere gaan we een zonnige en droge periode tegemoet. “De weerkundige lente is op 1 maart van start gegaan”, zegt hij.

De vogels fluiten, het zonnetje schijnt en de temperaturen zijn aangenaam warm. De lente is eindelijk in het land, dat bevestigt ook weerman Frank Deboosere. “Voor de astronomische lente, wanneer de zon loodrecht op de evenaar staat, is het nog even wachten. Die zal pas op 20 maart beginnen. Maar de weerkundige lente, die is op 1 maart van start gegaan”, zegt hij.

En dat mooie weer zullen we komende dagen ook nog zien. Want de weerkaarten voorspellen veel zon en dat tot eind volgende week. “De hoge luchtdruk beschermt ons tegen de Atlantische regenzones. Er zijn dus wel regenzones, maar die worden afgebroken en gaan hierdoor richting IJsland en de Middellandse Zee. Eind volgende week ligt de kans op regen iets hoger maar eigenlijk gaan we een volledig droge week tegemoet. Wel wordt er een korte intermezzo verwacht tussen zondag en maandag. Er zullen dan meer wolken zijn, maar het blijft droog.”

Koude wind

De hoeveelheid zon die we nu zien, zorgt ook voor warme temperaturen. Vandaag liggen die rond de 13 graden. “Maar die temperaturen zullen wel wat zakken omdat er meer oostelijke luchtstromingen zullen komen uit het noordoosten. Hierdoor wordt het maximaal zo’n 7 tot 8 graden. En door de wind zal het ook wat kouder aanvoelen.” Van dinsdag tot en met donderdag verwacht Deboosere temperaturen rond 9 graden.

“Dit zijn heel normale temperaturen want het gemiddelde van de voorbije drie jaar voor deze periode bedraagt 9 graden. Het zijn dus geen uitzonderlijke temperaturen. In 1997 zagen we dat wel op 4 maart. Toen haalden we maximaal 17 graden”, zegt Deboosere.

Het weer is dus mild, maar Deboosere waarschuwt dat de temperaturen ’s nachts wel nog serieus kunnen dalen. Want op sommige plaatsen in het binnenland kan het nog steeds vriezen. “Het kan ook nog steeds sneeuwen in maart. Gewoonlijk telt maart drie dagen sneeuw in het binnenland. Vorig jaar zagen we nergens in het binnenland sneeuw rond deze periode, maar het kan. En in hoger gelegen gebieden kan dat zelfs nog tot in mei.”

Hopen op regen

De lente is een zeer droge periode, het is zelfs het droogste seizoen. Maar Frank Deboosere hoopt toch nog op wat regen komende weken. “Er staat voor komende tien dagen geen enkele druppel gepland. Maar samen met de lage luchtvochtigheid zorgt dit ervoor dat de bodem zeer snel uitdroogt. Het zou dus wel ideaal zijn als het nog wat regent voor de zomer”, aldus Deboosere.