Minstens 50 doden bij bomaanslag op moskee in Pakistan

Bij een bomaanslag op een sjiitische moskee in Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, zijn minstens 50 mensen om het leven gekomen. Er werden ook al bijna 200 gewonden vanonder het puin gehaald. Dat melden de politie en ziekenhuisbronnen vrijdag. Mogelijk loopt de dodentol nog verder op aangezien een tiental gewonden in kritieke toestand verkeert.

Volgens de plaatselijke politiechef vochten twee zelfmoordterroristen zich net voor het vrijdaggebed een weg naar binnen, waarbij ze op twee politieagenten schoten. In de moskee, die in de sjiitische wijk Kocha Risaldar nabij de historische bazaar van Qissa Khwani ligt, brachten ze vervolgens hun explosieven tot ontploffing. De meeste slachtoffers zijn sjiitische moslims.

De aanslag werd voorlopig nog niet opgeëist. De reddingsdiensten zoeken intussen samen met vrijwilligers tussen het puin naar verdere slachtoffers.

De sjiitische minderheid in Pakistan staat voor ongeveer 16 procent van de bevolking van meer dan 225 miljoen inwoners. Ze is vaak het doelwit van soennitische extremisten. Sinds de islamitische taliban in buurland Afghanistan de macht heeft gegrepen, is het aantal aanvallen in het grensgebied in Pakistan nog toegenomen. De aanslagen worden doorgaans opgeëist door onder meer de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) en de Pakistaanse taliban.

In de herfst van 2020 kwamen bij een soortgelijke aanslag in een koranschool in Peshawar ook al heel wat mensen om het leven en raakten meer dan 100 anderen gewond. Die aanslag werd toegeschreven aan IS. In 2014 pleegden de Pakistaanse taliban een aanslag op een school in dezelfde stad waarbij meer dan 150 mensen, voornamelijk kinderen, werden gedood.

