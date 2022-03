Hasselt

In heel het land vergroot intussen de financiële druk op vele bedrijven, ook in onze provincie. Zelfs bij bedrijven die niet meteen naar het oosten exporteren, of zelfs totaal geen banden hebben met Rusland of Oekraïne. Het zijn vooral de stijgende energieprijzen die dergelijke bedrijven nekken. Iets wat bijvoorbeeld het maken van offertes bijna onmogelijk maakt. Dat merken ze bij drukkerij Baillien-Maris in Hasselt.