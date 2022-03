Hasseltse dokter van ‘Stop Darmkanker’ wordt 65: hoe 1.414 miniatuurauto’s hem tot rust brengen

Dr. Luc Colemont, bekend als de dokter achter Stop Darmkanker, wordt 65. Voor de Hasselaar is dat geen reden om met pensioen te gaan. “Ik heb niet het gevoel dat mijn 585ste lezing minder goed is dan mijn eerste of tweede. Integendeel, zelfs beter.” Toch slaagt hij erin om zijn verstand af en toe een halfuur of een halve dag op nul te zetten. Daarbij krijgt hij de hulp van 1.414 miniatuurautootjes van het merk Alfa Romeo.