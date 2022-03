"Vrachtschip voor Oekraïense kust gezonken na explosie"

"Het schip is gezonken", zegt Igor Ilves, managing director van Vista Shipping Agency. Twee bemanningsleden zaten in een vlot op het water en vier mensen waren een tijd vermist. Alle zes opvarenden zijn intussen teruggevonden. Dat meldt het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Ilves is het schip mogelijk op een mijn gevaren. Volgens Oekraïense autoriteiten werd het schip waarschijnlijk beschoten. "Het schip werd onder de waterlijn geraakt en verdween vervolgens van de radar", verklaarde de Oekraïense havenadministratie.

In het zuiden van Oekraïne wordt hevig gevochten. Rusland heeft gisteren de stad Cherson ingenomen, een strategisch erg belangrijke havenstad aan de Zwarte Zee. Vanuit Cherson kan het leger oprukken naar Odessa, de laatste haven die Oekraïne in handen heeft. Als ook Odessa valt, is het hele zuiden van Oekraïne in handen van Rusland.

