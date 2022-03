Hoge tarweprijzen maken brood nog niet duurder

De prijzen voor tarwe zijn in de afgelopen maand met 50 procent gestegen. Vrijdag ging de prijs voorbij de 400 euro per ton. Dat heeft te maken met de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland, want beide landen zijn samen goed voor meer dan een kwart van de tarwe-export ter wereld.

Maar de hoge tarweprijs heeft nog niet geleid tot duurdere bloem, die de bakkers verwerken in hun brood. “De bloemmolens hebben nog veel eigen voorraad liggen, dus voorlopig zit het nog goed”, zegt Eddy Van Damme, de voorzitter van Bakkers Vlaanderen. Maar als de tarweprijzen hoog blijven op het moment dat de voorraden aangevuld moeten worden, dan zal de bloemprijs wel omhoog gaan. En dat zou dan ook het brood duurder kunnen maken, want bloem maakt volgens Van Damme ongeveer een kwart uit van de totale kost om een brood te maken.

Energieprijzen groter probleem

“Wat ons momenteel meer bezighoudt, is de stijging van de energieprijzen”, zegt Albert Denoncin, covoorzitter van de Waalse vereniging, Confédération belge des boulangers-pâtissiers. “Die gingen maal drie en soms maal vier” bij de bakkers, beaamt Van Damme.

De Waalse federatie raamt de impact van de hoge energieprijzen op 50 cent per brood, Bakkers Vlaanderen houdt het op 10 à 15 cent. De energiekost maakt volgens Van Damme maar 5 procent uit van de totale broodkost.

Van Damme denkt dat de meeste bakkers de kat nog even uit de boom kijken alvorens brood duurder te maken. “In november hebben de meesten de prijs met 5 of 10 cent laten stijgen”, zegt hij. Nu is het vooral afwachten hoe de bloemprijs op termijn zal evolueren.

De Waalse confederatie pleit alvast voor een steunplan vanuit de overheden.