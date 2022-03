Goed nieuws na lange hinder: rotonde Zwarte Ring maandag helemaal in gebruik

Goed nieuws voor de weggebruikers die dagelijks aan De Zwarte Ring in Meldert passeren. Sinds augustus was er veel verkeershinder, maar maandag stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) alle takken van de nieuwe rotonde open.

Het kruispunt van de Zwarte Ring was vele jaren een zwart punt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De aanleg van een rotonde was nodig om de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Grote Baan (N29) met de Meldertsebaan en de Blanklaarstraat (N725) te verhogen. In augustus 2021 zijn de werken gestart en de verkeerslichten zijn nu verdwenen. Dankzij de rotonde wordt het voor alle weggebruikers een stuk veiliger. De Meldertsebaan ging begin dit jaar al opnieuw open en maandag volgt nu de Blanklaarstraat richting Tessenderlo. De aannemer werkt nog tot mei aan de ventweg richting Friesland Campina en tot dan moeten fietsers een lokale omleiding volgen via de Violetstraat. Daarna kunnen fietsers genieten van vrijliggende fietspaden en comfortabele oversteekplaatsen. Die fietspaden zullen dan aansluiten op de vernieuwde fietspaden van de Meldertsebaan en de Blanklaarstraat. De grote omleiding via het achterliggende wegennet vervalt maandag en de komende jaren worden de ontbrekende stukken van de Meldertsebaan en de Blanklaarstraat concreet aangepakt”, vertelt minister Peeters.

Schoolkinderen

Goed nieuws is er ook voor de schoolkinderen van Meldert en Lummen die met de bus naar Tessenderlo gaan. Tijdens de werken was er een heel grote omleiding via de E313. Dat zorgde voor lange reistijden en het gebeurde meermaals dat de bussen niet opdaagden of op de foute plaats passeerden. De dienstverlening van De Lijn zal stilaan ook weer opgestart worden. Toch wordt er nog tot de zomer gewerkt aan de fietspaden en de omliggende gemeentewegen. De gemeente Lummen en rioolbeheerder Fluvius zijn volop bezig met het vernieuwen van de Heuvelweg, de Borgers- en Baanhuisstraat en die werken zullen vermoedelijk tot aan de zomer duren en dan plannen AWV en de gemeente Lummen een officiële opening.

(klu)