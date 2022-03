Drukke krokusvakantie bij VAB-Reisbijstand en Europ Assistance

Europ Assistance ontving tussen vrijdag 25 februari en donderdag 3 maart maar liefst 6.925 bijstandsaanvragen, 33 procent meer ten opzichte van 2020, het laatste “normale” skiseizoen voor de pandemie uitbrak. Ook VAB-Reisbijstand kreeg nu 43 procent meer hulpoproepen dan in dat jaar.

Daarnaast repatrieerde Europ Assistance 280 personen (geblesseerden en hun familie) en opende het 198 medische skidossiers, een toename van 34 procent ten opzichte van 2020. VAB-Reisbijstand heeft dan weer 20 procent minder medische dossiers moeten openen. De meerderheid van de ongevallen gebeurden in Oostenrijk en Frankrijk.

13 procent meer interventies

Ook op weg naar de skioorden, tekende Europ Assistance meer technische interventies op. In totaal opende het 214 dossiers voor interventie in het buitenland, 13 procent meer dan in 2020. VAB-Reisbijstand noteerde evenveel pechgevallen als in 2020.

Toch bleven ook zonbestemmingen populair, met Frankrijk, Spanje, de Canarische Eilanden en Italië als favoriete Europese bestemmingen, zo melden beide verzekeraars. Buiten Europa zijn onder andere Egypte, Mexico, de Verenigde Staten en Thailand in trek.