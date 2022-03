Een van de laatste onafhankelijke Russische tv-kanalen speelt ‘Zwanenmeer’ en gaat uit de ether

De Russische nieuwszender TV Dosjt, één van de laatste onafhankelijke media in het land, heeft aangekondigd dat het per direct alle activiteiten staakt. Donderdagavond zond de zender haar laatste programma uit. “Neen tegen de oorlog”, zei oprichter Natalia Sindeyeva nog, waarna alle werknemers de studio uit wandelden op de beroemde tonen van ‘Het Zwanenmeer’ van de Russische componist

De zender stond naar verluidt onder druk van de Russische autoriteiten door haar onafhankelijke berichtgeving over de oorlog in Oekraïne. Volgens de Russische telecommunicatie-regulator “lokt de zender extremisme uit, misbruikt het Russische burgers, veroorzaakt het massaal onrust en onveiligheid, en moedigt het protesten aan”.

De zender zond vervolgens nog beelden uit van ‘Het Zwanenmeer’, het ballet van Tsjaikovski. Een historische verwijzing, want datzelfde ballet werd ook uitgezonden door radio- en televisiezenders in de Sovjet-Unie bij het overlijden van belangrijke leiders, en later ook bij de coup die een einde maakte aan de Sovjet-Unie in 1991.

Het Kremlin kondigde intussen ook aan dat de ordediensten streng zullen optreden tegen al wie “de rol of taken van de Russische strijdmacht in Oekraïne verdraait”. Noem je de “speciale militaire operatie” van Poetin een “oorlog” of een ­“invasie”, dan riskeer je in Rusland voortaan een strafrechtelijke ver­volging, met celstraffen tot 15 jaar. Donderdag kregen ook Russische schoolkinderen de Kremlin-versie van de ­feiten ingelepeld in een verplichte les.

