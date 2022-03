Groen wil antwoorden van Beke over nieuw kinderopvangschandaal

“Hoeveel schandalen moeten er nog uit de kast vallen waaruit blijkt dat de Vlaamse regering kleine kindjes in hun kinderdagverblijven niet beschermt, eer de minister zijn verantwoordelijkheid neemt?”, vraagt Vlaams parlementslid Celia Groothedde zich af. Net als haar Vooruit-collega Hannes Anaf dient zij een actuele interpellatie in over de kwestie.

Het Laatste Nieuws schrijft vrijdag over een nieuw verontrustend verhaal in een Vlaams kinderdagverblijf. Een Antwerpse vrouw die vorig jaar werd veroordeeld voor mishandeling van kleine kinderen kon nadien zonder problemen haar crèche blijven uitbaten. De ouders wisten tot begin deze week van niks, zo schrijft de krant.

“Dat kleintjes veilig zijn in de kinderopvang is wel het allerminste wat je als ouder mag verwachten. We hebben de problemen in de sector zo vaak aangekaart in het parlement, maar blijkbaar kan de minister met zijn huidige normen en handhaving de veiligheid niet garanderen. Dat er bovendien niet meteen stappen ondernomen worden bij ernstige verdenkingen, is een groot probleem. Ik verwacht antwoorden van minister Beke”, reageert Groothedde.

Politieke verantwoordelijkheid

Groen wijst op de “politieke verantwoordelijkheid” van Beke. “De minister is er politiek verantwoordelijk voor dat ouders hun kleintje met een gerust hart in de opvang kunnen achterlaten en de opvang zelf behoorlijk werk kan doen. Dit is de zoveelste alarmbel, dat is heel verontrustend”, stelt Groothedde.

Maar ook de houding van Kind & Gezin is volgens Groen “problematisch”. “Opnieuw zien we dat Kind & Gezin pas overgaat tot sluiting nu er schandalen komen. Er schort grondig iets aan de minister zijn beleid als er pas actie wordt ondernomen wanneer het zo ver komt. Minister Beke zal dit moeten uitleggen in het parlement”, besluit Groothedde.

