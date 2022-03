Zitbank met fundering gestolen uit Maasdijk in Rotem

Op de Maasdijk in Rotem zijn onbekenden aan de haal gegaan met een zitbank. De houten bank werd met metalen voeten, inclusief de betonnen fundering, uit de dijk gehaald. De politie Maasland stelt een onderzoek in.

Rik Deckers uit Elen merkte de diefstal op. “De bank maakt deel uit van een cluster van drie banken. Die drie banken staan op de Maasdijk bij het kruispunt Kempenstraat. Vanop de drie zitbanken heb je een panoramisch zicht over de Maas, dus bij mooi weer worden ze vaak gebruikt. Vanaf de banken is er een lange weg door de uiterwaarden Bichterweerd naar de voet- en fietsveerpont van Rotem-Grevenbicht.”

“Omdat het flink gewaaid had, dacht ik dat de bank uit de grond was weggewaaid. Ik heb navraag gedaan bij De Vlaamse Waterweg en Rivierpark Maasvallei. Een dijkwachter van De Vlaamse Waterweg bevestigde mij de diefstal en diende klacht in tegen onbekenden bij de politie Maasland. Uit vrees dat ook de andere zitbanken gaan verdwijnen, worden ze steviger in een fundering gegoten.” (mmd)