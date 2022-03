Marokkaanse experts pleiten Belg, die zoontje wil recupereren, vrij van verkrachting eigen kinderen

Drie maanden zit hij al in een Marokkaanse cel en eindelijk schijnt voor Marc Moerman (67) licht aan het eind van de tunnel. Marokkaanse wetsdokters weerleggen de bewering van Moermans ex-vrouw als zou hij hun kinderen seksueel hebben aangerand. De Belgische ingenieur werd op basis van deze aanklacht opgepakt toen hij in Marokko op zoek ging naar zijn kind, dat zijn Belgisch-Marokkaanse ex-vrouw ontvoerd had.