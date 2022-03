Gravelo-trainer Kevin Loosen: “De kans dat we zakken, is klein.” — © Sven Dillen

Het debuut van Gravelo-trainer Kevin Loosen was er vorig weekend eentje met een gouden randje. De nummer voorlaatst van 2B boekte tegen Boorsem haar eerste zege van 2022. Met het drieluik Vlijtingen-Elen-Gruitrode wordt maart de maand van de waarheid. “De kans dat we zakken, is klein”, stelt Loosen.