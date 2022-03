Kinderen sluiten nieuw K3’tje Julia in hun hart na vuurdoop in Hasselt: “Echt kippenvel gehad”

De nieuwe K3-show ‘Kom erbij!’ in het Hasseltse Trixxo-theater was de vuurdoop voor Julia, als nieuw K3’tje naast Marthe en Hanne. Dat zorgde wel voor wat stress, maar de fans dansten, zongen en juichten alsof er nooit iets veranderd was.

De nieuwe K3, iedereen keek er reikhalzend naar uit. Maar al heel snel was duidelijk: Julia Boschman is de juiste keuze om Klaasje Meijer te vervangen. “Daar is zelfs nooit aan getwijfeld thuis”, lacht mama Linsy die vanuit Scherpenheuvel met dochter Tess Van Cauter (3) op de afspraak is. “Voor Tess is het allang goed als ze daar met drie op het podium staan. Dat blond voor blond ingeruild werd, maakt het nog juister.” En Tess zelf? “Julia is wel mooi. En K3 zingt altijd goed.”

Een gefundeerder oordeel vellen Lisa Paredis (11) en Juno Mortier (9) die vanuit Leuven naar Hasselt afzakten. “We hebben het allemaal op tv gevolgd en Julia is perfect. Ze zingt goed, danst goed en past er ook goed bij.” Het mag gezegd dat ook Juno en Lisa perfect kunnen inspringen, mocht het ooit fout lopen bij een van de meisjes. Elke noot en elk danspasje beheersen ze tot in de perfectie. En ze doen nog meer dan K3, want ze joelen nog verder na elk liedje. “We amuseren ons echt wel. Zelf meedoen? Euhm ...”

Mama Karen heeft dochter Lio Leroi (3) en vriendinnetje Nora Sinatra (5) mee. “Ze hebben Julia meteen in hun hartje gesloten, net zoals iedereen denk ik. Julia is lief, vlot en ze doet het echt goed. Ik heb zelf dochters van drie, vijf en zeven jaar, en niemand heeft een opmerking over Julia gemaakt.”

“Ik vind ze top”, lacht Nora. “Maar K3 is eigenlijk altijd top.”

Welkom

Op het podium zag je Julia bij elk liedje groeien. Het ‘gespeelde’ gejen van de twee andere K3’tjes deerde haar niet. Toen Julia op het einde het woord nam, gingen ook die laatste hartjes, die Klaasje toch nog wat misten, overstag. “Dankzij jullie voel ik me heel erg welkom”, klonkt het. “Bedankt daarvoor.”

Aan de zijkant glunderde ook Anniek Bullen van NV Sportpaleis. “Ik heb echt kippenvel gehad vandaag”, lacht ze kamerbreed. “Na een voorstelling van het Zwanenmeer op 26 november klapten onze deuren weer dicht. Tot nu. En dan meteen negen shows met telkens bijna 2.000 mensen op drie dagen tijd. Ik ben enorm gelukkig dat we eindelijk weer kunnen en mogen. En wat is er mooier dan te starten met K3 en een huis vol tevreden kinderen. Geweldig.”