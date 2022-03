“Ik nam het melkveebedrijf over van mijn vader en hoop het te kunnen doorgeven aan mijn kinderen”, verzucht veehouder Dirk Vandecruys. — © gvb

Peer

Met de slogan ‘Stop de waanzin!’ uitten landbouworganisaties hun ongenoegen over het recente stikstofakkoord. Het eerste van 2.000 campagneborden die over heel Vlaanderen zullen verschijnen, werd geplaatst aan een veebedrijf in het Peerse Kleine-Brogel.