Domper voor de Strade Bianche: Tom Pidcock en Tom Dumoulin zijn niet fit en komen niet aan de start

Tom Pidcock kampt met maagproblemen. “Spijtig genoeg zal Tom Pidcock niet aan de start komen wegens een maagvirus waar hij sinds begin deze week mee te kampen heeft”, klinkt het bij INEOS Grenadiers daags voor de koers. “De medische staf besliste dat het beter zou zijn om terug naar huis te keren, zodat hij kan rusten in aanloop naar zijn volgende koers.”

Of er nog iemand de plaats inneemt van Pidcock, is niet duidelijk. De andere starters van INEOS Grenadiers: Richard Carapaz, Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez, Ben Swift en Ben Turner.

Ook Tom Dumoulin is volgens zijn team niet fit voor de Italiaanse klassieker van zaterdag. “Tom Dumoulin is niet fit en zal daarom niet starten in de Strade Bianche”, klinkt het in een droog berichtje op van Team Jumbo-Visma op Twitter. Onze landgenoot Tiesj Benoot komt wel aan de start, net als Sepp Kuss, Robert Gesink, Milan Vader, Koen Bouwman en Timo Roosen.