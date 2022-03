Steven Van Gucht: “Door grote immuniteit verwachten we geen problemen komende maanden”

Alle coronacijfers blijven dalen maar voor de besmettingen gebeurt die daling minder snel dan de voorbije weken. Sterker nog, in drie provincies stijgen die zelfs lichtjes bij de twintigers, waardoor de r-waarde ook wat is toegenomen. “Door code geel kan het ook zijn dat we de algemene besmettingscijfers zullen zien stijgen”, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens het persmoment van Sciensano vrijdag.

De coronasituatie blijft volgens de experts gunstig evolueren, alle cijfers blijven mooi dalen. De voorbije week werden er 6.011 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 27 procent. Een week geleden was er nog sprake van een daling met 37 procent, daarvoor ging het om 46 procent. De daling vertraagt dus.

En vooral bij de twintigers gaat het wat minder goed op het vlak van besmettingen. De daling bedraagt voor die groep slechts 10 procent. “Bij de twintigers in Vlaanderen zien we zelfs een lichte stijging. Dit is het geval voor West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. De daling is over het algemeen ook minder groot, waardoor er een lichte stijging is van de r-waarde. Die gaat van 0,74 naar 0,82. Maar het ligt nog steeds onder 1, wat betekent dat de epidemie nog steeds aan het vertragen is”, legt viroloog Steven Van Gucht uit. In Wallonië dalen de besmettingen het snelst, met momenteel een daling van 42 procent. Voor Brussel is dat 32 procent en voor Vlaanderen gaat het om een daling met 20 procent.

Door de versoepelingen die vandaag op de planning van het Overlegcomité staan, vrezen de experts echter dat de besmettingen zouden kunnen stijgen. “Maar door de grote immuniteit verwachten we komende weken en maanden geen nieuwe problemen in de zorg”, aldus Van Gucht.

Binnenkort drempel van 65 hospitalisaties

De ziekenhuisopnames blijven - in tegenstelling tot de besmettingen - hun koers van de voorbije weken verderzetten. “Aan dit tempo kunnen we tegen 20 maart nog steeds de drempel van 65 opnames per dag halen. Dan kunnen we voldoen aan code geel”, zegt Van Gucht. Gemiddeld worden er vandaag wel nog steeds 132 mensen opgenomen per dag. Dat is net als de voorbije weken een daling met 27 procent. De totale bezetting is gedaald met 19 procent, tot 2.108 patiënten in totaal. Er zitten momenteel nog 227 patiënten op een dienst intensieve zorgen, dat is een daling met 16 procent.

Ook met de overlijdens gaat het de goede kant op. Er zijn nu gemiddeld 22 overlijdens per dag, dat waren er een week geleden nog 34. Het gaat om een daling met 36 procent.

Opnieuw meer deltavariant

Wat wel opvalt, is dat er volgens de experts plots meer deltavariant wordt opgespoord in de sequenties. “Het gaat wel maar om 5,4 procent, veel vaststellingen zijn er dus niet maar we vinden ze de voorbije weken wel meer dan voordien”, zegt Van Gucht. De omikronvariant is nog steeds dominant met 61 procent van de besmettingen. De BA.2 variant omvat nu 34 procent van alle besmettingen.

Ook de huisartsen merken dat de kracht van de epidemie verminderd is. 13 procent van de huisartsen meldt nog een zware belasting. Maar voordien ging dat nog om 23 en daarvoor om 70 procent.

Op de vraag of dit het laatste persmoment was van de experts, kon er niet geantwoord worden. Volgens Antoine Iseux van het Nationaal Crisiscentrum zal er wel nog steeds gecommuniceerd worden over de epidemiologische situatie, maar kan het zijn dat het minder frequent zal gebeuren of op een andere manier.