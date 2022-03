Inzamelactie voor Oekraïne

Om de mensen in het getroffen Oekraïne te steunen, roept het gemeentebestuur op om materialen in te zamelen. — © Jan Van der Perre

Om de mensen in het getroffen Oekraïne te steunen, roept het gemeentebestuur van Heers op om dringende materialen in te zamelen.

Via deze link (https://www.heers.be/.../2022/03/lijst-HUMANITARIAN-AID.pdf) vind je een lijst met materialen die hard nodig zijn, zoals kleren, schoenen, thermisch ondergoed, dekens en beddengoed. Deze materialen kan je afleveren aan het Ereconsulaat van Oekraïne in de Langegrachtstraat in Hoepertingen, naast vrije basisschool Het Appelmanneke.

Het consulaat doet dienst als verzamelpunt voor de regio Limburg en organiseert het transport van hulpgoederen naar Oekraïne, in samenspraak met de Oekraïense ambassade. Voor meer info kan je contact opnemen met ereconsul Kris Beckers: kris.beckers@ua-be.eu of 012/22.60.40. (frmi)