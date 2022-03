Gluren bij BV’s. Laura uit ‘Blind getrouwd’ heeft heuglijk babynieuws, Davy Gilles trots na nieuwe mijlpaal dochter

De krokusvakantie is voor vele BV’s een welgekomen moment even de rust op te zoeken in het buitenland. Zo gingen Wendy Van Wanten en Frans richting het Oostenrijkse Tirol, terwijl Sarah Puttemans een “epische” tweedaagse beleefde in Parijs. Laura Lieckens, voormalig deelneemster aan Blind getrouwd, had dan weer heuglijk babynieuws. En Davy Gilles vierde een nieuwe mijlpaal in het leven van zijn dochter Sam.