Ex-coaches zien hoe talent van weleer Nikola Storm volledig ontbolsterde: “Hij kan nog beter, ik zie hem bij Ajax of PSV terechtkomen”

Wie op zijn 27ste voor het eerst de voorselectie van de Rode Duivels haalt, is een laatbloeier. Nikola Storm kon destijds niet doorbreken bij Club Brugge en moest een serieuze stap terugzetten om helemaal boven water te komen. Zijn (ex-)coaches zijn niet verwonderd en spreken vol lof over “de gevoelsjongen”. “Ik heb altijd gezegd dat hij een speler voor Anderlecht was, maar intussen is hij voor hen onhaalbaar geworden.”