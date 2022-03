Xavi neemt het heft in eigen handen in strijd om Erling Haaland: ‘Barça-coach reisde deze week naar Duitsland’

We weten niet of en hoe ze het financieel zouden klaarspelen, maar FC Barcelona wil Erling Haaland echt binnenhalen komende zomer. Coach Xavi vloog afgelopen dinsdag over en weer naar München om met de Noorse wereldspits te praten, zo meldt het Catalaanse L’Esportiu.

De strijd om de handtekening van Dortmund-spits Erling Haaland is nog lang niet gestreden. Zowat alle Europese topclubs willen hem komende zomer binnenhalen en de Noor is zelf ook klaar voor een toptransfer. Momenteel zouden FC Barcelona, Real Madrid en Manchester City over de beste papieren beschikken.

Stevige concurrentie dus voor Barcelona, niet in het minst op financieel vlak, maar voorzitter Joan Laporta lijkt van Haaland prioriteit nummer één te hebben gemaakt. Laporta onderhandelt al een hele tijd met Mino Raiola, de bekende makelaar van Haaland. Volgens Spaanse bronnen zijn Laporta en Raiola afgelopen week nog samen in Monaco gespot.

Afgelopen dinsdag was het dus de Barça-coach zelf die met Haaland ging praten. Het Catalaanse L’Esportiu meldt dat ook de Nederlander Jordi Cruijff, zoon van voetballegende Johan en sportief adviseur bij Barça, mee was naar München. Of dat klopt valt te betwijfelen, want Cruijff vertoefde de afgelopen dagen in Londen om over de komst van Chelsea-verdediger Andreas Christensen te onderhandelen.

Dat Xavi naar München reisde, willen bronnen binnen de club noch ontkennen noch bevestigen aan de Spaanse media. En dat zegt genoeg. De inmenging van Xavi is een slim charmeoffensief om Haaland te overtuigen. Het was ook praktisch mogelijk deze week: Barcelona had eens geen midweekwedstrijd en Haaland revalideert nog van een blessure.

© ISOPIX

Bang van Real Madrid

De Catalanen willen koste wat kost vermijden dat Real Madrid komende zomer met de komst van Kylian Mbappé én Erling Haaland uitpakt. De overgang van Mbappé naar de Spaanse hoofdstad is nog niet officieel, maar alles wijst erop dat die transfer er komt. Als De Koninklijke erin slaagt om ook Haaland naar Madrid te halen, vreest Barça nog meer achterop te hinken.

Er staat een afkoopclausule van ongeveer 75 miljoen euro in het contract van Haaland bij Dortmund. Dat zou een koopje zijn, maar in werkelijkheid zullen de kosten aan die transfer een pak hoger liggen. Volgens de het Franse L’Equipe kunnen de kosten om Haaland binnen te halen oplopen tot 300 miljoen euro: de transfersom, zijn salaris en stevige commissies voor makelaar Raiola en papa-Haaland inbegrepen.

Of Barça in staat is om dat geld op tafel te leggen, valt zeer te betwijfelen. De club onderhandelt alvast met investeringsmaatschappij CVC over financiering. De Catalanen beseffen zelf ook dat het moeilijk wordt, maar achten het op dit moment niet onmogelijk. Wordt vervolgd.