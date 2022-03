Olivia Trappeniers over onzekerheid en de coronaperiode

Dat die zalen maar snel weer vol zitten. Olivia Trappeniers en vijf andere jonge zangeressen vertellen, glamoureus poserend in de grootste lege zaal van het land – het Antwerpse Sportpaleis – over wat corona voor hen en hun carrière betekend heeft. “Ik sta sterker in mijn schoenen.”