Coronacijfers zetten positieve trend voort

De voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 6.011 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een daling met 27 procent ten opzichte van de week daarvoor. Dezelfde daling zien we bij het aantal ziekenhuisopnames: dat waren er de voorbije week gemiddeld 132, ook een daling met 27 procent.

Donderdag lagen er nog 2.108 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 19 procent op weekbasis. Van hen lagen 227 op de afdelingen intensieve zorg, of een daling met 16 procent.

De voorbije zeven dagen bezweken elke dag gemiddeld 22 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een daling met 36 procent. In totaal kostte de coronapandemie in België al het leven aan 30.244 mensen.