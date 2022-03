Vrouwendag met een dubbele blik in de bib

Acht maart is in de wereld ‘International Woman’s day’, vrouwendag dus. De Genkse bib besteedt hieraan bijzondere aandacht met de expo Le Double Regard.

Op de derde verdieping van het ruime bibliotheekgebouw vind je een reeks portretten van elf jonge vrouwen. Ze zijn geboren uit ouders met verschillende etnische achtergronden en weerspiegelen dan ook meer dan één wereld. Vanuit dit dubbel perspectief kijken ze naar de wereld en als je blik hun ogen treft, strak op de lens gericht, die weet je eigenlijk niet goed wie wie aankijkt.De foto’s zijn van Malou Swinnen, de Peltse fotografe die in 2020 op 75-jarige leeftijd overleed na een slepende ziekte. Zij was bekend om de indringende portretten die ze maakte, gefascineerd als ze – als laatbloeier in de kunst – was door het menselijk gelaat, door de manier waarop mensen kijken.In deze Double Regard uit 2019, een van haar laatste tentoonstellingen, toont ze een zachte bewogenheid door de gezichten van ‘nieuwe Belgen’ te fotograferen. Je kan de expo bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.