15 km genieten tussen Helshoven-Mettekoven en Gelmen

Naast de wekelijkse wandelingen trekken de Femmadames elke schoolvakantie op dagtocht. Waar is het in de lente mooie dan in Haspengouw?

Bij vertrek aan de kapel van Helshoven was het 3°. Op de middag was het 17°. Om maar te zeggen dat je op één dag veel kan meemaken.Langs de Romeinse Heirbaan trok de groep naar het beeld van Tjenne, de heks, om nadien langs diepe wegen naar het dorpsplein van Mettekoven te stappen. De volgende heuvelrug lag klaar: omhoog door de grootste hoogstamboomgaard van Haspengouw naar het prachtige uitzicht richting Veulen. Heel wat voorjaarsbloeiers staan al in bloei. Via het dal van de Herk met de vele bijbeken en de bloeiende lage narcissen ging de groep terug naar Mettekoven. Pauze, wat eten en drinken, en dan naar de Hangende kapel en de galg. Door de laagstamboomgaarden stapte de groep dan naar Gelmen en naar het Kasteel de la Motte met de vijvers. Puur genieten op de eerste lentedag van 2022.