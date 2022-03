Fotoclub De Lens stelt tentoon in administratief centrum

Fotoclub De Lens stelt tentoon in het stedelijk administratief centrum in Bilzen.

Fotoclub De Lens stelt tentoon tot en met 30 maart 2022 op de gelijkvloers + eerste verdieping van het gemeentehuis in Bilzen. Het zijn foto’s van Philippe Plusquin, Marcel Uytdenhouwen, Nico Jeurissen, Josee Festjens, Marie-Jeanne Kerkhofs, Roland Baldewijns, Mathieu Ramaekers, Linda Graindourze, Rudy Biesmans, Jan Wijnants en Judith Plusquin. De onderwerpen zijn uiteenlopend, gaande van macro fotografie, portretten, gebouwen, landschappen, straatfotografie, HDR tot reisfotografie. Inkom is gratis en de tentoonstelling is geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u en ‘s namiddags op afspraak.