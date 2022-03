Genk steunt ambitieus onderwijsproject in Nepal

Prem, één van de geëngageerde leraars uit het schooltje van Gahate, vertelt dat de Omicron-variant ook in Nepal fel heeft huisgehouden maar dat de meeste volwassenen in de streek gevaccineerd zijn; nu worden de 12 tot 18-jarigen geprikt. Dat geeft wat ruimte voor actie en zo komt het onderwijsproject van het schooltje van Gahate op toerental. Om voor de kinderen thuis een positieve leeromgeving te scheppen, worden de ouders aangesproken. Ze krijgen een actieve betrokkenheid in de vijf leergroepen die gevormd werden. De ouders werden thuis bezocht en ze zijn zeer enthousiast, nemen deel aan de vergaderingen en spannen zich in om hun bijdrage te leveren, zowel bij het klaarmaken van de lokalen en de werkplaatsen, als in de kosten. Voor de kinderen zelf is deze ouderbetrokkenheid totaal nieuw en erg stimulerend. Dit verandert de houding van het dorp ten aanzien van het onderwijs. Intussen werden vijf televisietoestellen gekocht en geïnstalleerd in een stofvrije kist. Zo kan in een gesloten circuit gebruik gemaakt worden van lesprogramma’s die door het ministerie van onderwijs ter beschikking worden gesteld.Werner Vanhie en zijn Gahatecomité, die dit initiatief tien jaar geleden in gang zetten en gedurende die hele tijd voluit steunden, organiseren op 12 juni in de Flééketaer op de Bret een feest ter gelegenheid van dit tweede lustrum.