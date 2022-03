Buitenaards lekker en op 5 minuten te maken: de Billie Barbarella is een heerlijke retrococktail

We gaan voor een geweldige mix van de sixties en een tikje space met Billie Barbarella, geïnspireerd op de film van Roger Vadim met in de hoofdrol de onnavolgbare Jane Fonda. Een aanrader voor de liefhebbers van dit genre en van cocktails, vooral zoete drankjes met een citruskick.

BILLIE BARBARELLA

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

60 ml bourbon

30 ml sake

2 tl rietsuikersiroop

1,5 tl citroensap

komkommer

ijsblokjes

Doen

Shake bourbon, sake, rietsuikersiroop en citroensap met ijs. Zeef in een glas gevuld met ijsblokjes. Garneer met een reepje komkommer.

Ruimte voor muziek

Space escapade van Les Baxter is een vinyl met de allerbeste cocktailmuziek – space age jazz op-en-top. Als je maar één schijf in huis haalt om je coktailparty’s wat glans te geven, dan is het deze. Eerst uitgegeven in 1958, maar swingt nog steeds als een buitenaardse tiet.

www.discogs.com