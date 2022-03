OPROEP. Voor mannen en vrouwen: heb jij een nektapijt of ‘mullet’?

Vilvoordenaar Bavo Van Broeck is de winnaar van het Nektapijtenfestival in Australië. Ook zangeres Miley Cyrus kiest voor een korter kapsel bovenop, maar een langere coupe achteraan. — © rr

Een korte snit langs de zijkant, een langere coupe achteraan: voor velen heeft het nektapijt een foutief imago, maar vergis je niet: het nektapijt is weer helemaal in. Vlaming Bavo Van Broeck won deze week zowaar het ‘Nektapijtenfestival’ in Australië.

LEES OOK. Niet meer enkel voor vrachtwagenchauffeurs: de revival van het nektapijt

Heb jij een nektapijt of ‘mullet’? Krijg je vaak reacties op jouw haardos? Draag je jouw lange haren al een tijdje of spring je nu pas op de kar? Voor een artikel in de krant zoeken we Limburgers met een nektapijt.

mvg