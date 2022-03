Maarten Schenk waarschuwt dames van Markant voor fake news

In CC Casino gaf Maarten Schenk een lezing over 'Fake News' voor de dames van Markant Houthalen.

Maarten Schenk uit Houthalen is een deskundige op het gebied van het achterhalen van 'fake news' en desinformatie op het internet. De dames van Markant en enkele geïnteresseerde echtgenoten kregen een inzicht in hoe de sociale media zoals facebook en TikTok hun fimpjes verspreiden. En ook hoe we kritisch moeten omgaan met informatie.