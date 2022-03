LIVE. Wie wint de Strade Bianche?

Nog 86 km

Team SD Worx

Ondertussen sleuren de troepen van Team SD Worx aan de kop van het peloton. Demi Vollering liet zich afgelopen zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad in de spurt in de luren leggen door Annemiek van Vleuten. We zijn ook benieuwd naar de prestatie van onze landgenote Lotte Kopecky. Vorig jaar reed ze een dijk van een koers maar een lekke band in de finale verpestte haar winstkansen.