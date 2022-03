UCI aanvaardt verzoek van Pavel Sivakov: Russische wielrenner rijdt vanaf nu onder Franse vlag

“Ik werd geboren in Italië en verhuisde naar Frankrijk toen ik één jaar oud was”, vertelt Sivakov op de website van zijn teams INEOS Grenadiers. “Frankrijk is het land waarin ik opgroeide, studeerde en verliefd werd op de fiets. Het voelt aan mijn thuis.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik wilde al een tijdje uitkomen voor de Franse nationale wielerploeg en diende een verzoek in bij de UCI”, gaat Sivakov verder. “Door wat er nu aan de gang is in Oekraïne wilde ik dat het snel ging. Ik wil de UCI en mijn team bedanken om mij te steunen in dit proces en om het te helpen realiseren. Het maakt me blij dat ik nu voor Frankrijk kan uitkomen op kampioenschappen. Het zou een droom zijn om op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te rijden.”

Sivakov wil ook nog even zijn mening uiten over de oorlog in Oekraïne. “Zoals ik eerder al zei, ben ik volledig tegen deze oorlog. Al mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Oekraïne. Zoals de meeste mensen hoop ik dat er snel vrede komt.”