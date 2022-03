KLJ Vlijtingen levert 150 bierpakketten aan huis

Het zijn voor verenigingen de afgelopen twee jaar geen gemakkelijke tijden geweest door het coronavirus. Daarom besloot KLJ Vlijtingen om voor de tweede maal bierpakketten aan huis te leveren om zo toch geld in het laatje te krijgen.

Maar doordat er vanaf 18 februari opeens weer wat meer organisatorisch mogelijk was, besloot de leiding om de bierpakketten aan huis te leveren én ook de bieravond fysiek te laten doorgaan. Op zaterdag 26 februari bracht de leiding in de voormiddag de bierpakketten aan huis en ’s avonds vond de bieravond plaats in de voetbalkantine van Vlijtingen VV. DJ Warre Mengels zorgde voor de nodige sfeer.De opbrengst zal gebruikt worden voor het zomerkamp en de activiteiten van de KLJ.